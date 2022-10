Il lavoro dei sogni è in Australia: 2.800 euro al mese per viaggiare in camper

Dall'Australia alla Nuova Zelanda in camper.

Non si tratta solo di un viaggio avventuroso ma piuttosto di un lavoro da sogno. L'impiego prevede ben 2.800 di euro al mese (pari a 5.000 dollari neozelandesi) per avventurarsi con un caravan super accessoriato tra la terra dei canguri e la seconda isola più grande dell'Oceania. Basta essere dei creatori di contenuti digitali da pubblicare su una piattaforma di viaggi. Oltre allo stipendio, previsto il rimborso per gli spostamenti, l'attrezzatura e il cibo.