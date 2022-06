Lagarde: "Inflazione alta e prospettive incerte, ma si può ancora crescere"

Il prossimo futuro

- "Dopo settembre, sulla base della nostra attuale valutazione, prevediamo che sarà appropriato un percorso graduale ma sostenuto di ulteriori aumenti dei tassi di interesse", ha spiegato Lagarde. "In linea con il nostro impegno per l'obiettivo di medio termine del 2%, il ritmo con cui adegueremo la politica monetaria dipenderà dai dati in arrivo e da come valuteremo l'andamento dell'inflazione a medio termine", ha ulteriormente specificato.

La ripresa dell'economia

- Pur evidenziando le difficoltà del momento, Lagarde non sembra così pessimista sul futuro. "L'aggressione ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina" e "gli elevati costi energetici" stanno "colpendo gravemente l'economia della zona euro e le prospettive sono ancora circondate da un'elevata incertezza, ma ci sono le condizioni perché l'economia continui a crescere e a riprendersi ulteriormente nel medio termine", ha affermato.

Il rischio di frammentazione

- Lagarde ha infine sottolineato come la Bce debba usare "flessibilità" per "garantire una corretta trasmissione della politica monetaria" tra i Paesi dell'Eurozona e per "evitare un rischio di frammentazione". Si tratta di obiettivi "al centro del mandato", ha assicurato.