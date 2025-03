Torna la seconda edizione di KEY CHOICE - Unlock the Future of PPA

Esplorare le opportunità offerte dai Power Purchase Agreements (PPA) per le aziende energivore, aiutandole a controllare i costi energetici, mitigare i rischi e migliorare la sostenibilità. E' quanto anche quest'anno si propone KEY CHOICE – Unlock the Future of PPA. L'evento B2B, organizzato da IEG (Italian Exhibition Group) in collaborazione con Elemens e con il supporto di SolarPlaza, si tiene il 4 marzo al Palacongressi di Rimini e anticipa l'appuntamento con Key – The Energy Transition Expo (dal 5 al 7 marzo nel quartiere fieristico della cittadina romagnola).