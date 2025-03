Il nuovo Innovation District di KEY 25, innovazione e competenze green al servizio della transizione energetica

Le start-up e le PMI presenti nell'Innovation District coprono una vasta gamma di settori, presentando soluzioni che spaziano dall'accumulo di energia alla ricarica mobile per veicoli elettrici, dai generatori di energia mobile sostenibile alle tecnologie brevettate per lo stoccaggio pompato di energia offshore. Sono inoltre presenti soluzioni di IoT per la gestione remota di macchinari e impianti produttivi, piattaforme per la gestione energetica e il controllo dei consumi, e tecnologie per agevolare la nascita e la vita delle Comunità Energetiche.