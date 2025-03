Key 25, tre giorni per oltre 100 eventi

Il palinsesto internazionale di KEY include numerosi eventi in lingua inglese. Tra questi: Ports as Powerhouses: Mercoledì 5 marzo, presso la Su.Port Arena (padiglione B3), Magellan Circle esplorerà come i porti stiano evolvendo in hub cruciali della transizione energetica. Accelerating Sustainable Electrification in Africa: Giovedì 6 marzo, Res4Africa Foundation metterà in luce l'importanza di accelerare l'elettrificazione sostenibile del continente africano. German-Italian Energy Talk: Sempre giovedì 6 marzo, presso l'Hydrogen Arena (padiglione 3), ITKAM-Italian Chamber of Commerce for Germany e Deutsche Messe AG discuteranno il ruolo dell'idrogeno verde nella transizione energetica.