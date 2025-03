Key 25, tutte le info per partecipare all'Expo della transizione energetica

L'ingresso è consentito previa registrazione. I biglietti possono essere acquistati online fino al 4 marzo a 12 € per un giorno o 20 € per tre giorni. Durante la manifestazione, i prezzi saranno di 25 € per un giorno e 30 € per tre giorni. Per scuole e studenti universitari, il costo è di 5 €. Per assistenza, è possibile contattare l'helpdesk al numero +39 0541 744555 o via email a helpdesk.rn@iegexpo.it.