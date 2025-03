KEY 25 è una fiera internazionale che riunisce esperti, aziende e professionisti del settore energetico per discutere e presentare le ultime innovazioni in ambito di energie rinnovabili, efficienza energetica e sostenibilità. Con oltre 90mila metri quadrati di spazio espositivo e 20 padiglioni, l'evento offre una panoramica completa delle tecnologie più avanzate e delle soluzioni più efficaci per affrontare le sfide energetiche globali, grazie a un ricco calendario di conferenze, workshop e interventi internazionali su temi emergenti come l'intelligenza artificiale applicata all'energia e le comunità energetiche rinnovabili.