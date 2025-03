KEY 25, il mondo guarda verso Rimini

Con oltre il 30% di brand espositori provenienti dall'estero e circa 350 hosted buyer e delegazioni da più di 50 Paesi, KEY – The Energy Transition Expo si conferma come un evento di riferimento globale per la community della transizione e dell'efficienza energetica. La 18esima edizione, dal 5 al 7 marzo 2025 presso la Fiera di Rimini, la più grande mai organizzata con oltre mille espositori, vede infatti una partecipazione internazionale senza precedenti.