Istat: in Italia occupazione sotto la media Ue anche tra i laureati

ansa

In Italia il tasso di occupazione resta inferiore alla media europea anche tra i laureati (80,8% tra i 25 e i 64 anni contro l'85,5% dell'Ue) oltre che tra i diplomati (70,5% contro 75,7%). Emerge dal Report Istat "Ritorni occupazionali dell'istruzione anno 2020". Dallo studio emerge che il divario con l'Europa si amplia tra le giovani generazioni (per tutti i livelli di istruzione) e diventa massimo per chi è appena uscito dal percorso formativo.