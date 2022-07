Istat, a luglio in calo la fiducia dei consumatori: ai minimi da maggio 2020 | Codacons: "Tonfo pesantissimo"

Tutte le componenti dell'indice di fiducia dei

consumatori

clima economico

futuro

clima personale

corrente

sono in calo. In particolare, ile quelloscendono rispettivamente, da 93,9 a 84,9 e da 98,8 a 92,9; ile quelloflettono in misura più contenuta passando, il primo da 99,8 a 98,1 e il secondo da 97,9 a 96,1.

Clima fiducia imprese cala ai livelli di maggio -

imprese,

livello di maggio

Quanto allel'indice composito del clima di fiducia a luglio cala da 113,4 a 110,8 riportandosi sul. La fiducia è in peggioramento nella manifattura con l'indice che scende da 109,5 a 106,7 e nei servizi di mercato (indice in calo da 109,0 a 104,1). L'indice migliora nelle costruzioni (sale da 159,7 a 164,4) e nel commercio al dettaglio (cresce da 107,2 a 108,1).

Manifattura e costruzioni -

manifattura

costruzioni

Nella- spiega l'Istat - peggiorano le attese sul livello della produzione e, in misura più marcata, i giudizi sugli ordini; le scorte sono giudicate in diminuzione rispetto al mese scorso. Nel comparto dellemigliorano sia i giudizi sugli ordini sia, soprattutto, le attese sull'occupazione presso l'impresa.

Servizi di mercato e commercio al dettaglio -

servizi di mercato

commercio al dettaglio

Con riferimento ai, tutte le variabili che compongono l'indicatore si deteriorano rispetto allo scorso mese. Infine, nella dinamica negativa dei giudizi sulle vendite si associa a un marcato aumento delle aspettative sulle vendite future e a un incremento delle scorte di magazzino.

Codacons: "Pesantissimo tonfo" -

Codacons

"Pesantissimo tonfo per la fiducia dei consumatori, che a luglio registra un nuovo forte calo e raggiunge i valori più bassi da maggio 2020" Lo afferma il, commentando i dati forniti dall'Istat. "La caduta del Governo ha dato il colpo di grazia alla fiducia di famiglie e imprese, già in diminuzione da mesi - spiega il presidente Carlo Rienzi -. A ciò si aggiunge l'emergenza prezzi, con il tasso di inflazione alle stelle, e il perdurare della guerra in Ucraina, elementi che hanno letteralmente affossato le aspettative dei consumatori".

"Inserire nel dl Aiuti l'abbattimento dell'Iva per i beni primari" -

"Il vero pericolo ora è rappresentato dai consumi - continua Renzi - perché in un contesto di scarsa fiducia e di prezzi e tariffe in costante crescita, le famiglie saranno portate inevitabilmente a ridurre la spesa e rimandare gli acquisti, con enormi danni per l'economia nazionale. Per tale motivo - conclude - chiediamo a gran voce di inserire nel dl Aiuti l'abbattimento dell'Iva per i beni primari, in modo da determinare una riduzione immediata dei prezzi al dettaglio e tutelare le tasche delle famiglie in questo momento di emergenza".