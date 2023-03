Inflazione, Istat: "Rientro più lungo del previsto"

Sul fronte dei prezzi, a febbraio, in base alla stima preliminare, l'inflazione al consumo ha continuato a rallentare. Il differenziale per l'indice armonizzato dei prezzi al consumo tra Italia e area euro, pur rimanendo positivo, si è ridotto ulteriormente. Famiglie e imprese a febbraio hanno segnalato in generale ancora attese di una flessione dell'inflazione per i mesi successivi. In particolare, le imprese che producono beni destinati al consumo hanno confermato una frenata circa i movimenti dei propri listini di vendita.

I dati Tra i consumatori si sono consolidate le attese di un'inflazione in calo anche per i prossimi 12 mesi, con una quota stabile di quanti si aspettano prezzi debolmente al rialzo. A gennaio l'indice destagionalizzato della produzione industriale, dopo il forte rialzo del mese precedente, è diminuito in termini congiunturali dello 0,7% con segnali discordanti tra i principali raggruppamenti di industria. Quanto allo scenario internazionale, resta caratterizzato da un elevato grado di incertezza e da rischi al ribasso. Si inizia a profilare un percorso di rientro dell`inflazione piu' lungo di quanto inizialmente previsto.