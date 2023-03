Bce, Lagarde: "Molto probabile un rialzo dei tassi di 50 punti a marzo | Le banche intervengano sui mutui"

"Era una decisione che avevamo indicato nell'ultimo incontro - spiega - e tutti i numeri visti nei giorni scorsi stanno confermando che questo aumento è molto, molto probabile". Per il futuro la numero uno di Francoforte non si sbilancia: "Dipendiamo dai dati".

"Banche pronte a rinegoziare i mutui" La presidente della Bce afferma poi che le banche europee potrebbero varare misure per alleviare il rialzo dei tassi sui mutui evitando problemi ai debitori e spiega: "Sono sicura che molte banche sono pronte a rinegoziare. E' nel loro interesse, non vogliono crediti non pagati nei loro bilanci".

"Rinegoziare è nell'interesse delle banche" Quanto a un tetto sui tassi, chiesto da alcune forze politiche in Spagna (e in Italia ndr), Lagarde risponde che si tratta di una materia "fra creditore e debitore" e sottolinea: "Sono sicura che molte banche siano pronte a riconsiderare le condizioni del prestito. E non per beneficenza ma perché è nel loro interesse avere debitori sani".