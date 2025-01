"Fisco amico" e sconti per chi è in regola: le novità su Imu, Tari e multe

Intanto tra i sindaci è risuona sempre di più l'allarme sui conti e prosegue la battaglia tra Comuni e governo sui tagli decisi in Finanziaria. Come riporta Il Messaggero, è stata vidimata la lista con le rimodulazioni ai bilanci delle amministrazioni, per cui Roma, che risulta la più colpita, perderà 13 milioni nel 2025, il doppio dal 2026. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, ha detto che i Comuni a breve non saranno in grado di erogare neanche il livello di servizio che eroghiamo oggi". Motivo per cui non ci sono le condizioni per un aumento della tassazione. Il sindaco di Novara Alessandro Canelli, presidente di Ifel, ha proposto di ripartire dall'articolo 119 della Costituzione", in modo da dare "maggiore autonomia di entrata e di spesa al comparto dei Comuni".