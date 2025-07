Dichiarazione di successione più semplice: imposta calcolata in automatico dall’Agenzia delle Entrate

Il nuovo sistema prevede anche agevolazioni per gli eredi sotto i 26 anni. In caso di fondi bloccati sul conto del defunto, è possibile svincolarli per pagare le imposte ipotecarie e catastali. Per chi commette errori nel calcolo o inserisce dati incompleti, l'Agenzia delle Entrate può intervenire entro due anni con un avviso di liquidazione integrativa. In quel caso, vengono aggiunti sanzioni e interessi. Lo stesso meccanismo vale anche per le donazioni: anche in quel caso il calcolo avviene nel quadro EF con autoliquidazione da parte del donatario.