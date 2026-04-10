Il Tesoro vende Btp per 8 miliardi di euro, tassi in rialzo

Il Tesoro ha collocato otto miliardi di euro complessivi di Btp a media-lunga scadenza, con tassi in rialzo: Bankitalia ha comunicato i risultati delle aste di collocamento di titoli di Stato svoltesi il 10 aprile. Il Btp a tre anni, con scadenza al 15 marzo 2029, settima tranche, ha totalizzato 2,5 miliardi. La domanda aveva raggiunto 4,20 miliardi, che corrispondono a un rapporto di copertura di 1,68. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,91%, in aumento di 16 punti base rispetto all'asta analoga precedente, che risale al 12 marzo 2026.