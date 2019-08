I turisti russi pazzi per lo shopping a Milano: mille euro lo scontrino medio

I turisti russi scelgono Milano per le loro spese pazze. La città lombarda è la regina dello shopping di lusso: qui i visitatori provenienti da Mosca spendono in media mille euro per i loro acquisti. I ricchi russi sono pronti a svuotare il portafoglio soprattutto per abiti di alta moda, accessori eleganti, pernottamenti in hotel a 4 o 5 stelle e tour in luoghi esclusivi. Secondo i dati Yandex, il principale motore di ricerca russo, nel luglio 2019 è stato cercato il brand "Milano" online per più di un milione di volte.