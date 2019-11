Gestori carburanti: governo latita, confermato sciopero 6 e 7 novembre

E' stato confermato, per il 6 e 7 novembre, lo sciopero dei benzinai con la conseguente chiusura degli impianti stradali e autostradali in tutta Italia. "Di fronte al silenzio assordante del governo e all'indifferenza del Mise, le organizzazioni dei gestori non hanno potuto fare altro che ricorrere alla mobilitazione generale", spiegano i sindacati che protestano per l'introduzione di alcuni provvedimenti, come la fatturazione elettronica.