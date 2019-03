11 marzo 2019 16:52 Fca, firmato il rinnovo del contratto per 87mila lavoratori Lo hanno siglato Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri Fiat. Previsto un aumento salariale del 2% lʼanno

Dopo quattro mesi di trattativa, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto specifico di lavoro di Fca, Cnh Industrial e Ferrari. Lo hanno firmato Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri Fiat. Il contratto, relativo al periodo 2019-2022, interessa 87.000 lavoratori in tutto il mondo.

Il rinnovo prevede "un aumento delle retribuzioni del 2% annuo e un rafforzamento del bonus annuale legato agli obiettivi di produttività ed efficienza nell'ambito del Wcm" (World class manufacturing). Il contratto, "in vigore per il quadriennio 2019-2022, si applica anche ai 66mila dipendenti del gruppo in Italia".

Oltre all'aspetto retributivo, spiega Fca, sono tre i principali cardini del nuovo contratto. Il primo è il sistema di Welfare aziendale, che si sviluppa attraverso il consolidamento del programma di flexible benefits e il potenziamento della previdenza complementare e dell'assistenza sanitaria integrativa. Il secondo è il completamento del sistema partecipativo che, alla luce della positiva esperienza dell'ultimo quadriennio, ormai rappresenta non solo un modello di dialogo qualificato con le organizzazioni sindacali, ma è parte integrante dell'approccio industriale del Gruppo in Italia. Terzo, la definizione della riforma dell'inquadramento introdotta in via sperimentale nel precedente rinnovo contrattuale.