Fca: a Mirafiori arriva la 500 elettrica, la Compass a Melfi | Rinviata l'uscita dal diesel prevista nel 2021

In particolare, Gorlier ha fornito ulteriori dettagli sugli investimenti più importanti che saranno lanciati nelle prossime settimane, tra cui la produzione della nuova 500 elettrica (BEV) a Mirafiori e la versione europea della Jeep Compass a Melfi, sulla stessa piattaforma e con la stessa tecnologia PHEV utilizzati per la Jeep Renegade. Sfruttando la stessa piattaforma e tecnologia PHEV saranno anche avviate le attività propedeutiche alla produzione di un nuovo UV compatto Alfa Romeo nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, dove sarà anche prodotta una Fiat Panda MHV (Mild Hybrid Vehicle).



Gorlier ha infine annunciato anche un nuovo modulo produttivo a Termoli per i propulsori benzina FireFly 1.0 e 1.3 turbo, aspirati e ibridi. Gli interventi previsti su veicoli e motori, spiega Fca, "faranno leva sulla capacità produttiva esistente, garantendo una solida missione produttiva a tutti i siti italiani e il raggiungimento dell'obiettivo della piena occupazione". "Gli investimenti programmati in Italia nell'arco del Piano industriale, che sono incentrati sull'utilizzo di piattaforme comuni, flessibili ed elettrificate, serviranno a rinforzare l'orientamento del nostro footprint industriale in Italia verso i nostri marchi globali e i mercati internazionali", ha commentato Gorlier. "Partiremo - ha aggiunto - nei prossimi mesi con un piano di formazione del personale incentrato proprio sulle tecnologie ibride ed elettriche. Sono convinto che insieme a tutti i nostri lavoratori saremo in grado di raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati". Il totale degli investimenti in Italia ammonterà a più di 5 miliardi di euro nel periodo 2019-2021, hanno spiegato i vertici del gruppo ai sindacati. Fca lancerà in Italia entro il 2019-2021 13 nuovi modelli o restyling di modelli esistenti, nonché nuove motorizzazioni con tecnologia ibrida ed elettrica.



A Termoli le nuove linee motori - Nello stabilimento di Termoli sarà realizzata una nuova linea produttiva per realizzare i nuovi motori benzina Fire Fly 1.000, 1.300, turbo, aspirati e ibridi.



Rinviata l'uscita dal diesel - Fca ha quindi annunciato di rinviare l'uscita dal diesel prevista nel 2021. Lo hanno detto il segretario generale della Fim Marco Bentivogli, dopo l'incontro con i vertici.