Fca, l'a.d. Mike Manley: "Avanti con il piano Italia, in campo 5 miliardi"

"Parliamo con loro sempre, su molte cose, poi aggiunge il manager che ribadisce l'interesse per la Cina. "E' un mercato importante, il nostro impegno è forte. Abbiamo due stabilimenti con il nostro partner Gac (azienda cinese, ndr) per Jeep e miglioreremo anche Alfa e Maserati".



Fca chiude in positivo a Piazza Affari - A Piazza Affari il titolo chiude a 12,94 euro (+0,83%). Il gruppo andrà avanti da solo per l'auto elettrica, non ha preso in considerazione l'ipotesi di acquistare la piattaforma Volkswagen. "Nel 2025 - sottolinea l'amministratore delegato di Fca - avremo abbastanza elettrificazione nel nostro portafoglio per essere in grado di raggiungere gli obiettivi Ue. Se ci sarà la domanda, avremo i veicoli da offrire".



Il vicepremier e ministro Di Maio è soddisfatto - Le parole di Manley, che conferma anche i target finanziari al 2022, piacciono al governo e ai sindacati. E' soddisfatto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio: "L'ecobonus per incentivare le auto non inquinanti - afferma - avrà un impatto positivo non solo per l'ambiente, ma anche per l'azienda e i consumatori".