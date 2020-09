Europol lancia l'allarme: "Le mafie puntano ai soldi del Recovery Fund"

"Le mafie puntano ai soldi del Recovery Fund, bisogna vigilare sui fondi in arrivo". E' l'allarme del direttore esecutivo di Europol , Catherine De Bolle, secondo cui a livello europeo si sta già registrando un "incremento delle infiltrazioni nell'economia" da parte delle organizzazioni criminali. "Questo - ha spiegato - è il motivo per il quale abbiamo chiesto di monitorare con attenzione i finanziamenti legati all'emergenza coronavirus".

"I fondi costituiti dagli Stati membri sono già presi di mira dalle organizzazioni criminali e prevediamo lo saranno ancora di più", ha sottolineato De Bolle a Roma per l'incontro tra i capi delle polizie europee per fare il punto sulle minacce criminali collegate alla pandemia. "E' fondamentale - ha ribadito - che i Paesi Ue comprendano che le mafie hanno puntato i fondi stanziati per superare la crisi prodotta dal Covid -19".

M5s: "Allarme da non sottovalutare" "L'allarme dell' Europol non va sottovalutato. Il Recovery Fund rappresenta un'opportunità di rilancio dell'economia europea dopo la crisi scatenata dal coronavirus. Se non vogliamo perdere questa occasione storica, dobbiamo alzare un muro contro le infiltrazioni della criminalità organizzata che in tutta Europa, nessuno escluso, si sta organizzando per mettere le mani su questa torta. Auspichiamo dunque che la Commissione europea ascolti i preziosi consigli di Europol affinché le regole per il finanziamento dei progetti siano efficaci e prevedano i necessari controlli di legalità". Così in una nota congiunta Laura Ferrara e Sabrina Pignedoli, europarlamentari del Movimento 5 Stelle.

"La velocità con la quale le risorse devono essere messe a disposizione degli Stati membri non deve essere confusa con la superficialità nei controlli. Il monitoraggio costante dell'utilizzo delle risorse deve essere sempre garantito. Il Recovery Fund è un'opportunità di riscatto per milioni di cittadini, non deludiamoli", si legge ancora nella nota degli europarlamentari M5s.