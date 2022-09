Emergenza gas, Confindustria: se si fermano le imprese si ferma il Paese

Se da parte della Russia ci fosse uno stop totale alla fornitura di gas, "non dobbiamo farci trovare impreparati".

A chiederlo è il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, spiegando che è "fondamentale fare un piano di razionamento e farlo al meglio", perché "se fermiamo le imprese, fermiamo il Paese", mettendo cosi' a rischio "migliaia di posti di lavoro e redditi delle famiglie. E le imprese che chiudono oggi non riaprono più". Per Bonomi, "se non si comprende che questo è un tema di sicurezza nazionale c'è un problema".