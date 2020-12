Dl Ristori: bus privati, Ncc e taxi per potenziare il trasporto pubblico destinato anche agli studenti 

Per potenziare il trasporto pubblico , nel rispetto delle norme anti-Covid, Regioni e Comuni possono stipulare convenzioni con aziende private di bus, titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente. Lo prevede un emendamento al dl Ristori presentato dal centrodestra e approvato in commissione al Senato. Le risorse mirano a fornire "servizi aggiuntivi di trasporto pubblico destinato anche agli studenti ".

Mutui sulla prima casa - Prorogata, inoltre, al 31 dicembre 2021 la possibilità di sospendere i mutui per la prima casa (con l'accesso al Fondo Gasparrini) per un ampio ventaglio di categorie di lavoratori.

Previsti anche corsi extrascolastici - L'emendamento, che istituisce un fondo da oltre 5,5 milioni per il 2021, prevede anche corsi extrascolastici, in presenza, per sopperire a eventuali carenze formative legate alla didattica a distanza. L'obiettivo è attivare "attività didattiche extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale".

Ecobonus ed equo compenso - "Sarà garantito anche nell'ambito delle procedure riguardanti l'ecobonus il pieno rispetto delle norme previste in materia di equo compenso, che dal 6 dicembre 2017 stabiliscono come sia un diritto per tutti i professionisti ad avere diritto a un compenso economico adeguato e proporzionato alle prestazioni e al lavoro svolto per i committenti forti come banche, assicurazioni e pubbliche amministrazioni". Ad annunciarlo il senatore di Fratelli d'Italia Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze e Tesoro, commentando l'approvazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia, a prima firma de Bertoldi, al dl Ristori.