Dl Omnibus, estinzione anticipata prestiti: costi restituiti per tutti

Viene quindi ripristinata la regola per cui, "per i contratti di credito al consumo - spiega la relazione -, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese, come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia)".