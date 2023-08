Meloni: "Extraprofitti sui margini ingiusti delle banche" | "Sul Reddito di cittadinanza non torniamo indietro"

Il presidente del Consiglio sottolinea che "le stime di chi avrebbe perso il Rdc parlavano di 300mila persone e invece lo hanno perso in 112mila. Ragionevolmente significa che hanno già cominciato a lavorare perché sapevano che, a un certo punto, non avrebbero più potuto contare sul reddito e si sono rimboccate le maniche e hanno cominciato a cercare un lavoro che hanno trovato".

"Il salario minimo rischia di peggiorare gli stipendi"

"Perché non ho accolto la proposta sul salario minimo così come viene presentata?", ha poi domandato Giorgia Meloni. "Perché se io stabilissi per legge una cifra minima oraria di retribuzione per tutti, che inevitabilmente si collocherebbe nel mezzo. E allora il salario minimo potrebbe rischiare di essere più basso del minimo contrattuale previsto e rischierebbe di diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo peggiorando molto di più i salari rispetto a chi li migliora".