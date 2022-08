Dl Aiuti bis, verso un nuovo taglio al cuneo fiscale e proroga sconto benzina

Sarebbe questo lo schema dei nuovi interventi che saranno introdotti con il decreto Aiuti bis , illustrato dal governo ai partiti in una riunione a Palazzo Chigi. Non sarebbero state definite le risorse necessarie, mentre si conferma che la decontribuzione riguarderà i redditi fino a 35mila euro.

Cuneo, verso un taglio dell'1,8%

- L'ulteriore taglio del cuneo arriverebbe all'1,8% a cominciare dal primo luglio e durerebbe fino alla fine dell'anno, mentre gli assegni pensionistici aumenterebbero da ottobre. Solo ipotesi per il momento sulle risorse messe a disposizione: l'intero dl dovrebbe valere 14,3 miliardi di euro.

Carburanti, sconti fino al 20 settembre

- Sulle accise dei carburanti, gli sconti si potrebbero fermare al 20 settembre, un mese in più rispetto all'ultima proroga, pari a 30 centesimi Iva inclusa, che era stata fissata al 21 agosto.

Bonus 200 euro per 125mila lavoratori

- Quanto all'estensione del bonus di 200 euro, il ministro Andrea Orlando aveva parlato di risorse per 25 milioni nel suo incontro con i sindacati: una misura che andrebbe a beneficiare 125mila lavoratori dipendenti che, pur sotto i 35mila euro, nei primi sei mesi dell'anno non hanno potuto godere dell'esonero contributivo inserito nella legge di bilancio 2022 perché in situazioni, come maternità o cassa integrazione, coperte solo figurativamente dall'Inps.