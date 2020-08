Dl agosto, licenziamenti bloccati fino a fine anno solo per chi usa la cig | Stop alla riscossione cartelle fino al 15/10 

Licenziamenti bloccati sino alla fine del 2020, ma solo per chi sta utilizzando ammortizzatori sociali. E' quanto si legge nella bozza del decreto agosto, che segnala sul punto un "nodo politico" da sciogliere. Le preclusioni e le sospensioni non si applicano, a partire dal 15 ottobre, ai datori di lavoro che non hanno in corso sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro connesso all'utilizzo di strumenti come la cig per far fronte all'emergenza Covid.