Decreto bollette, ipotesi benefici per più utenti ma per un solo trimestre

Due miliardi per le famiglie, uno per le imprese - Il nodo non sarebbero tanto le risorse, che non dovrebbero andare appunto molto oltre i 3 miliardi. Ma si starebbe valutando di fare in modo che lo sforzo maggiore sia a favore delle famiglie: mettendo dunque sul piatto più degli 1,3-1,5 miliardi previsti in un primo tempo. Secondo alcuni si potrebbe arrivare a mobilitare circa 2 miliardi che consentirebbero di estendere ulteriormente la platea dei beneficiari del bonus sociale, attualmente destinato alle famiglie con massimo 3 figli a carico e Isee fino a 9.530 euro. L'idea iniziale era di alzare il tetto a 15mila euro, come fatto già nel 2023, ma ci si starebbe orientando sulla soglia dei 20mila euro, andando così a coinvolgere circa 7 milioni di famiglie. L'obiettivo, che viene riferito, di concentrare le risorse nel breve periodo farebbe pensare alla possibilità che si opti per limitare gli aiuti ad un solo trimestre: anche se si stanno limando i calcoli per garantire una copertura temporale più ampia.