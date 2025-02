La riunione del Consiglio dei ministri sul tema caro-energia, inizialmente prevista per martedì, dovrebbe slittare a venerdì mattina alle 10. Sul tavolo è attesa l'approvazione del decreto bollette. Il provvedimento non sarebbe ancora pronto per problemi di copertura finanziaria e per la necessità di limare alcune disposizioni che contrasterebbero con il Pnrr. Nel corso del Cdm dovrebbe essere preso in esame anche il disegno di legge delega sul nucleare. Il ddl, e i decreti delega che saranno emessi dal governo entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, dovranno ridare al Paese il quadro giuridico per la realizzazione, la gestione e il controllo delle centrali nucleari.