Un piano per ridurre i prezzi delle bollette a livello europeo è stato presentato dalla Commissione Ue per "portare sollievo non solo alle famiglie" che devono far fronte a spese elevate, "ma anche alle industrie che lottano con costi di produzione alti". Bruxelles assicura che l’intervento porterà a un "risparmio complessivo stimato di 45 miliardi di euro nel 2025, che aumenterà progressivamente fino a 130 miliardi di risparmio annuo entro il 2030 e 260 entro il 2040".