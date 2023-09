Crolla il numero dei giovani occupati: in 19 anni 2,4 milioni in meno

Crolla il numero dei giovani occupati in Italia, con la forza lavoro che invecchia a causa del calo demografico.

L'Istat fotografa la situazione degli ultimi 19 anni segnalando che i 15-34enni occupati a luglio 2023 sono 5,3 milioni, cioè 2.366.000 in meno rispetto a luglio 2004. Cresce invece il numero degli over 50 al lavoro: a luglio erano 9,4 milioni contro i 4,8 milioni di 19 anni fa (4.559.000 in più). Tra i 60 e i 64 anni gli occupati sono 8.667.000 e 735mila hanno almeno 65 anni. Il tasso di occupazione per i 50-64enni è cresciuto dal 42,3% al 63,3%.