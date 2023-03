Crac Svb, Sharon Stone vittima eccellente? | Lo sfogo della star: "Ho perso metà dei miei soldi"

Nell'appello a donare per la ricerca contro il cancro in occasione di un gala benefico, l'attrice avrebbe confessato le sue difficoltà economiche causate da "questa faccenda bancaria"

La star americana in occasione di un evento benefico a Beverly Hills avrebbe confessato: "Ho appena perso metà dei miei soldi in questa faccenda bancaria, ma nonostante questo sono qui". Ai presenti è sembrato un chiaro riferimento alle conseguenze del fallimento della banca californiana sul suo patrimonio.

Sharon Stone è stata omaggiata di un "premio al coraggio" giovedì scorso, in occasione del gala di beneficenza "An Unforgettable Evening" organizzato da una fondazione per la ricerca sul cancro. Lo riporta il settimanale Paris Match.

L'attrice durante il discorso di ringraziamento ha chiesto al pubblico in sala di donare per la ricerca oncologica nonostante il periodo di crisi economica. "E in questo momento è anche coraggio, perché so sulla mia pelle cosa sta succedendo", ha confessato in lacrime.

La star 65enne ha inoltre incoraggiato i presenti a prendersi cura della propria salute facendo prevenzione con controlli regolari, gli stessi che il novembre scorso le hanno permesso di scoprire un tumore benigno all'utero. Ripercorrendo la sua storia clinica, l'attrice ha parlato anche dei sui precedenti tumori benigni al seno, rimossi nel 2001 prima della chirurgia plastica ricostruttiva.

"Non è un momento facile per nessuno di noi", ha concluso la star facendo espresso riferimento al difficile periodo di lutto che sta affrontando in famiglia dopo la scomparsa del fratello Patrick. Poi, è ritornata a farsi coraggio e a trasmetterlo a chi l'ascoltava: "Non sto chiedendo a nessun politico di dirmi cosa posso e non posso fare. Come posso e non posso vivere, e qual è o non è il valore della mia vita. Quindi alzati. Alzati e dì quanto vali. Io ti sfido. Questo è il coraggio".