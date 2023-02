Sharon Stone annuncia in lacrime la morte del fratello Patrick

Era il padre del nipotino River, morto nell'agosto 2021 a 11 mesi . "Rip, Rest in Peace", ha scritto l'attrice su Instagram condividendo una foto con lui e un video in cui appare affranta. Patrick era il fratello minore, è scomparso domenica in Pennsylvania per un attacco di cuore causato da una malattia cardiaca.

"Ciao a tutti, questo messaggio è per confermare che sì, mio fratello, Patrick Joseph Stone, ha avuto un attacco di cuore ieri - spiega l’attrice con la voce rotta dal pianto -. Sì, era il padre di River che abbiamo perso lo scorso anno a 11 mesi. Gli sopravvivono sua moglie Tasha, suo figlio Hunter e sua figlia Cailee. Come ogni famiglia, vi ringraziamo per il vostro amore e sostegno in questo momento di dolore terribile e apprezziamo tutte le vostre condoglianze. Abbiamo avuto tante perdite tremende in questi ultimi due anni, come è stato anche per molti di voi. Vi chiediamo solo di continuare a essere gentili".

Non è un periodo facile per l'attrice 63enne. A novembre del 2022 ha annunciato, sempre sui social, di aver scoperto un "grosso tumore fibroide" dopo una diagnosi errata: da rimuovere subito. Si tratta di un tumore benigno che, tuttavia, nel caso dell'attrice di "Basic Instinct", deve essere al più presto rimosso. La star, che ha parlato di una prima diagnosi errata, ha esortato le altre donne a "chiedere un ulteriore parere medico se preoccupate per i cambiamenti nel loro corpo...".