Covid, Istat: "Un italiano su 5 ha difficoltà con mutui e bollette"

Più di un quinto della popolazione (il 22,2%) ha avuto difficoltà nel far fronte ai propri impegni economici (pagare mutuo, bollette, affitto, spese per i pasti, etc.). Lo rivela l'Istat nel rapporto "Comportamenti e opinioni dei cittadini durante la seconda ondata pandemica", sottolineando inoltre come il 50,5% degli intervistati ritenga che la situazione economica del Paese peggiorerà.