Coronavirus, si guarda alla "Fase 2": pressing delle imprese del Nord per riaprire al più presto, ma l'Oms frena

L'Italia inizia a guardare alla "Fase 2" dell'emergenza coronavirus e Confindustria va in pressing. La richiesta al governo è quella di riprendere a produrre il prima possibile , con un tabella di marcia che consenta una riapertura ordinata e in sicurezza. A parlare sono gli industriali di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Il rischio se non si riaprirà a breve, dicono, "è che l'Italia spegna definitivamente il motore". Ma l'Oms frena : "Non siamo in una diminuzione netta, pensare di ripartire è difficile".

Anche la la Mares, azienda che produce attrezzature per immersioni subacquee, converte le proprie maschere con respiratore per poter essere usate nelle terapie intensive degli ospedali.

Gli industriali delle quattro regioni del Nord che rappresentano il 45% del Pil italiano, rompono ogni indugio e sottoscrivono l'agenda per la riapertura e la difesa dei luoghi di lavoro. Nel documento arriva la richiesta di definire un piano di aperture programmate "mantenendo rigorose norme sanitarie e di distanziamento sociale". Anche tra gli imprenditori, infatti, le parole d'ordine sono "riapertura" e "sicurezza", perché il prolungamento del lockdown significa continuare a non produrre, perdere clienti e non fatturare con l'effetto che "molte imprese finiranno per non essere in grado di pagare gli stipendi del prossimo mese".

Non c'è solo la produzione a preoccupare gli imprenditori. Sul fronte della liquidità si guarda con grande interesse alle misure adottate dal governo: nel complesso la valutazione di Confindustria è "positiva" date le garanzie di "coperture elevate per imprese di tutte le dimensioni". Il problema, però, potrebbe essere la tabella di marcia: le aziende hanno bisogno di fondi freschi subito ma, inevitabilmente, gli schemi con Sace e Fondo di garanzia per le Pmi messi in campo dall'esecutivo avranno bisogno di qualche giorno per entrare a regime.

Coronavirus, a Bergamo la gente torna in strada: controlli sempre più serrati IPA 1 di 47 IPA 2 di 47 IPA 3 di 47 IPA 4 di 47 IPA 47 di 47 IPA 47 di 47 IPA 47 di 47 IPA 47 di 47 IPA 47 di 47 IPA 10 di 47 IPA 11 di 47 IPA 12 di 47 IPA 13 di 47 IPA 14 di 47 IPA 15 di 47 IPA 16 di 47 IPA 17 di 47 IPA 18 di 47 IPA 19 di 47 IPA 20 di 47 IPA 21 di 47 IPA 22 di 47 IPA 23 di 47 IPA 24 di 47 IPA 25 di 47 IPA 26 di 47 IPA 27 di 47 IPA 28 di 47 IPA 29 di 47 IPA 30 di 47 IPA 31 di 47 IPA 32 di 47 IPA 33 di 47 IPA 34 di 47 IPA 35 di 47 IPA 36 di 47 IPA 37 di 47 IPA 38 di 47 IPA 39 di 47 IPA 40 di 47 IPA 41 di 47 IPA 42 di 47 IPA 43 di 47 IPA 44 di 47 IPA 45 di 47 IPA 46 di 47 IPA 47 di 47 leggi dopo slideshow ingrandisci A Bergamo, città gravemente colpita dal coronavirus, la gente torna a popolare le strade. I controlli delle forze dell'ordine si fanno così sempre più stringenti con camionette dell'esercito e posti di blocco della polizia in tutta la città.

La prospettiva di una ripartenza nei prossimi giorni non piace però alla scienza. Il vicedirettore dell'Oms, Ranieri Guerra, è chiarissimo: abbandonare le misure di contenimento sarebbe "deleterio, la curva sta diminuendo ma può risalire con nuovi focolai" e questo "vanificherebbe tutti i sacrifici fatti finora. E' il momento di

serrare le fila". Che nel linguaggio degli scienziati significa è troppo presto per riaprire.

Una posizione condivisa in pieno dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che, stando a quanto fanno trapelare fonti a lui vicine, sta facendo "opera di persuasione" per invitare alla cautela anche per quanto riguarda la riapertura delle sole attività produttive. Linea diametralmente opposta a quella di Italia Viva che, in scia alla richiesta che arriva da Confindustria, chiede di rimodulare le misure per consentire all'economia di ripartire. Tensioni che Conte dovrà sciogliere entro sabato per varare il nuovo Dpcm.