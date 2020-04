Eurogruppo rinviato a domani, Centeno: vicini a intesa ma serve tempo | Appello di Francia e Germania: "Serve accordo ambizioso"

L'Eurogruppo finanziario in teleconferenza causa coronavirus Afp 1 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 10 di 17 Afp 11 di 17 Afp 12 di 17 Afp 13 di 17 Afp 14 di 17 Afp 15 di 17 Afp 16 di 17 Afp 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nulla di fatto all'Eurogruppo sulle misure da mettere in campo per affrontare la crisi economica conseguente al coronavirus. Il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno ha quindi deciso di sospendere la riunione che riprenderà domani. "Dopo 16 ore di discussione - ha scritto Centeno in un tweet - ci siamo avvicinati a un'intesa ma ancora non ci siamo. L'obiettivo rimane quello di creare una forte rete di protezione contro le conseguenze del Covid-19".