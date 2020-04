Coronavirus, Inail: oltre 7 mln di lavoratori sospesi, il 31% over 50

Sono 7,3 milioni i lavoratori che sono stati sospesi dalla loro attività a causa del lockdown per l'emergenza coronavirus e il 31,3% (2,3 milioni) ha più di 50 anni. I numeri sono stati diffusi dall'Inail nel documento approntato in vista della Fase 2, in cui si chiarisce che 4 milioni di lavoratori (il 53,9%) risiedono in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche.



