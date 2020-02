Coronavirus, Gualtieri: stop tasse e mutui in "zona rossa" 

Il ministro dell'Economia ha firmato il decreto ministeriale per la "sospensione degli adempimenti e i pagamenti dei tributi e delle ritenute fiscali per cittadini e imprese della cosiddetta zona rossa" dell'emergenza coronavirus. Una misura "doverosa per cittadini ai quali siamo tutti vicini", ha spiegato Gualtieri sottolineando di avere "già concordato con Abi la sospensione delle rate dei mutui per i residenti della zona rossa". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui