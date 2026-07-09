Commerzbank, Procura Francoforte archivia esposto su presunta manipolazione Unicredit
Mercoledì 8 luglio Unicredit ha annunciato di essersi assicurata, tra azioni e strumenti finanziari, oltre il 47% di Commerzbank, avvicinandosi alla maggioranza
unicredit 1 © Tgcom24
La Procura di Francoforte non aprirà un'indagine sulla presunta manipolazione del mercato denunciata dal consiglio generale dei lavoratori di Commerzbank nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto lanciata da UniCredit. Lo ha confermato il presidente del consiglio di fabbrica del gruppo, Sascha Uebel, dopo che la Procura ha comunicato di non ravvisare elementi sufficienti per avviare un procedimento penale, come riportato dalla Dpa. La stessa Procura ha spiegato che, al termine della verifica preliminare, è stata respinta l'apertura di un'indagine "poiché non sono emersi sufficienti indizi concreti della commissione di un reato".
Non sono stati forniti ulteriori dettagli in considerazione del processo di acquisizione ancora in corso e dei possibili effetti sul titolo. L'esposto era stato presentato dal consiglio dei lavoratori, che aveva espresso dubbi sulla rapidità con cui UniCredit aveva raccolto adesioni alla propria offerta nonostante il prezzo fosse rimasto a lungo inferiore alla quotazione di Borsa di Commerzbank. Secondo i rappresentanti dei dipendenti, le informazioni diffuse dalla banca italiana sarebbero state fuorvianti, un'accusa che, se confermata, avrebbe potuto configurare il reato di manipolazione del mercato.
Mercoledì 8 luglio Unicredit ha annunciato di essersi assicurata, tra azioni e strumenti finanziari, oltre il 47% di Commerzbank, avvicinandosi alla maggioranza. Anche il management di Commerzbank continua a contestare i dati comunicati dall'istituto italiano e ha coinvolto l'autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin). Secondo la banca tedesca, meno del 2% delle azioni offerte proverrebbe da investitori istituzionali e retail, mentre la maggior parte sarebbe stata conferita da banche e soggetti collegati a Unicredit. Commerzbank ha inoltre lamentato la mancanza di trasparenza sull'eventuale utilizzo di titoli presi in prestito e sugli accordi di copertura. Unicredit ha sempre respinto le accuse.