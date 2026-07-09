Commerzbank, Procura Francoforte archivia esposto su presunta manipolazione Unicredit

Mercoledì 8 luglio Unicredit ha annunciato di essersi assicurata, tra azioni e strumenti finanziari, oltre il 47% di Commerzbank, avvicinandosi alla maggioranza. Anche il management di Commerzbank continua a contestare i dati comunicati dall'istituto italiano e ha coinvolto l'autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin). Secondo la banca tedesca, meno del 2% delle azioni offerte proverrebbe da investitori istituzionali e retail, mentre la maggior parte sarebbe stata conferita da banche e soggetti collegati a Unicredit. Commerzbank ha inoltre lamentato la mancanza di trasparenza sull'eventuale utilizzo di titoli presi in prestito e sugli accordi di copertura. Unicredit ha sempre respinto le accuse.