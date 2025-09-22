Mps conquista Mediobanca: adesioni all’86,3%, e fusione in vista, si apre la partita Generali

La chiusura definitiva dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di Montepaschi ha fissato il traguardo all'86,3% delle adesioni, superando di gran lunga il 70,5% registrato a fine della prima fase. Il balzo finale è arrivato con la riapertura dei termini, quando anche i vertici di Mediobanca - tra cui il presidente Renato Pagliaro e l'amministratore delegato Alberto Nagel - hanno aderito all'offerta. Il rilancio a 90 centesimi aveva già favorito l'adesione di una parte consistente del capitale, ma il dato finale rappresenta un risultato superiore alle attese. Non essendo stata raggiunta la soglia del 90%, Mps non sarà obbligata all'Opa residuale, che avrebbe imposto l'acquisto forzoso dei titoli rimanenti e portato automaticamente al delisting. La banca senese mantiene comunque la facoltà di decidere se procedere con il ritiro di Mediobanca dalla Borsa, opzione che resta sul tavolo insieme a quella della fusione.