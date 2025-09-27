Al via dall'1 ottobre la Carta della Cultura per l'acquisto di libri: cos'è e come richiederla

Il beneficio, 100 euro per ogni annualità dal 2020 al 2024, è riservato alle famiglie con Isee sotto i 15mila euro
A partire dall'1 ottobre e per i successivi 30 giorni, le famiglie italiane o straniere residenti in Italia - con Isee inferiore a 15mila euro - potranno fare domanda per ottenere la Carta della Cultura, l'iniziativa del ministero della Cultura realizzata tramite il Centro per il libro e la lettura, con la gestione tecnica affidata a PagoPa, Consap e Sogei. La misura consiste in un contributo per l'acquisto di libri, mirato a contrastare la povertà educativa e culturale.
La carta è in formato digitale e ha valore di 100 euro per ciascuna annualità dal 2020 al 2024. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite IO, l'app dei servizi pubblici gestita da PagoPa e accessibile utilizzando l'identità Spid o la Carta di identità elettronica (Cie). L'esito della richiesta sarà notificato tramite l'app IO e i beneficiari riceveranno la Carta direttamente nella sezione "Portafoglio" dell'app: avranno 12 mesi di tempo dal rilascio per utilizzarla.
È assegnata una sola carta per nucleo familiare. Le graduatorie - una per ogni singola annualità - saranno stilate in base all'Isee dell'anno a cui è riferita la carta, in ordine crescente (dall'Isee più basso al più alto) e in all'ordine di presentazione della richiesta, fino a esaurimento fondi.
L'importo potrà essere speso per l'acquisto di libri, sia cartacei che digitali (purché dotati di codice Isbn), presso librerie e punti vendita convenzionati, il cui elenco sarà consultabile su una piattaforma dedicata. Maggiori dettagli sulle condizioni di partecipazione saranno resi noti dall'1 ottobre direttamente sull'app IO e sul sito ioapp.it, nonché sui siti istituzionali del Mic e del Centro per il libro e la lettura.
