Al via dall'1 ottobre la Carta della Cultura per l'acquisto di libri: cos'è e come richiederla

La carta è in formato digitale e ha valore di 100 euro per ciascuna annualità dal 2020 al 2024. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite IO, l'app dei servizi pubblici gestita da PagoPa e accessibile utilizzando l'identità Spid o la Carta di identità elettronica (Cie). L'esito della richiesta sarà notificato tramite l'app IO e i beneficiari riceveranno la Carta direttamente nella sezione "Portafoglio" dell'app: avranno 12 mesi di tempo dal rilascio per utilizzarla.