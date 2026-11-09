Vacanze e caro-voli, l'esperto Giuricin: "I biglietti aumenteranno ancora"
Si avvicinano le vacanze di Natale e così aumenta il prezzo dei biglietti aerei: fino a 700 euro per Milano-Reggio Calabria. Ma ci sono dei metodi per spendere menodi Matteo Gentili
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Viaggiare in aereo è già molto costoso di per sé. Farlo durante il periodo natalizio lo è ancora di più. Lo dimostrano, per esempio, i prezzi della tratta Milano-Reggio Calabria: per volare tra il 23 dicembre e il 6 gennaio è quasi impossibile spendere meno di 400 euro e il conto può arrivare anche a 700 euro. Chiaramente in base alle fasce orarie e alla compagnia aerea che si scelgono. Il tutto si inserisce in un quadro storico attuale decisamente complicato. La guerra fra Iran e Stati Uniti ha fatto schizzare alle stelle il prezzo del carburante e "nei prossimi mesi i biglietti aumenteranno ancora, una logica conseguenza all'incremento delle spese sostenute dalle compagnie", come spiegato a Tgcom24 da Andrea Giuricin, economista dei trasporti presso l'Università di Milano Bicocca. Per l'esperto potrebbero esserci due soluzioni per far scendere il costo dei biglietti durante i periodi di grande domanda, una più plausibile e l'altra più utopica: dall'essere flessibili a cambiare completamente il sistema.
La guerra in Iran, il caos nello Stretto di Hormuz e l'aumento del petrolio come impattano sul prezzo degli aerei?
La guerra ha portato chiaramente un rialzo sul carburante. Stiamo parlando di oltre un raddoppio dei prezzi, considerando che siamo arrivati a 1.600 dollari per tonnellata metrica rispetto ai 750 dollari in vigore prima del conflitto. Essendo il carburante circa il 35-40% del costo complessivo affrontato dalle compagnie aeree, è chiaro che l'impatto sui viaggiatori è rilevante. Le compagnie aeree si sono coperte nei mesi scorsi, hanno fatto approvvigionamento, avevano carburante a disposizione acquistato in anticipo però queste scorte stanno finendo. Nei prossimi mesi quindi si vedrà un aumento del prezzo dei biglietti aerei, che è una logica conseguenza all'incremento delle spese sostenute dalle compagnie.
E invece gli allarmi bomba degli ultimi giorni quanto preoccupano i viaggiatori e le compagnie?
A mio parere, il settore aereo rimane il più sicuro. Ci sono delle procedure, i controlli di sicurezza sono ben serrati e oleati. Lo sono diventati anche nel corso dei decenni. C'è un aspetto psicologico non indifferente: è difficile dire quanto le persone possono essere preoccupate dai tanti allarmi concentrati in pochi giorni. Per me, la situazione non deve preoccupare. Anche se prevedere cosa può accadere, quanto possono essere serie le minacce è complicato. Lo possono sapere solo i servizi segreti. Per il resto il sistema aereo rimane molto sicuro.
Potranno comunque esserci ripercussioni su altri mezzi? Per esempio, un boom nel passaggio da voli e treni?
Non penso ci sarà un grande passaggio dagli aerei ai treni. Il traffico aereo in realtà viaggia a livello internazionale, l'anno scorso in Italia ci sono stati 194 milioni di passeggeri e circa 160 milioni erano passeggeri internazionali. Per molte cose, alternative ai voli non ce ne sono. L'unica preoccupazione, se le persone dovessero aver più paura nell'acquistare biglietti, potrebbe riguardare una diminuzione nell'acquisto dei ticket. Questo non farebbe bene al settore aereo e neanche all'economia del turismo, che per l'Italia resta sempre molto importante.
Quando si cercano dei voli, l'algoritmo è nemico del risparmio? Ci sono dei trucchi per aggirarlo?
Il cosiddetto algoritmo, che in realtà si chiama revenue management, ragiona molto in funzione di domanda-offerta. Dobbiamo tenere conto che l'offerta nel settore aereo, così come in quello alberghiero o ferroviario, è rigida. Non si può costruire un hotel in poco tempo, non si può prendere un aereo per utilizzarlo due settimane durante le vacanze di Natale. Quando c'è un picco di domanda, il nuovo equilibrio sarà molto più elevato. I prezzi quindi tenderanno a essere più alti. La cosa migliore è la flessibilità: un singolo giorno o un singolo orario possono cambiare di molto le cifre. Un'altra soluzione può essere non scegliere voli diretti, almeno per le destinazioni intercontinentali. Molto spesso le connessioni indirette possono costare di meno. Sono questi i trucchi per aggirare "l'algoritmo", ma alla fine è l'equilibrio domanda-offerta l'elemento che determina il prezzo. In periodo di picco, come Natale o Capodanno, non possono esserci prezzi come nel resto dell'anno. Spalmare in maniera diversa le vacanze può essere una svolta. In Francia per esempio, dove le ferie di due settimane esistono anche in altri periodi e quelle estive sono più corte, i picchi di domanda nel periodo natalizio sono minori. Un sistema del genere potrebbe portare dei benefici, anche se resta complesso cambiare.