Il gasolio vola sopra i 2 euro al litro: ecco perché costa più della benzina

Il gasolio in modalità servito ha superato, nei valori medi, i 2 euro al litro, in confronto al prezzo della benzina di 1,844 euro.

Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è tornato sopra 1,7 euro a 1,701 euro al litro (1,691 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,685 e 1,715 euro al litro (no logo 1,686). Il prezzo medio praticato del diesel self si posiziona a 1,872 euro al litro (contro 1,840), con le compagnie tra 1,861 e 1,893 euro al litro (no logo 1,855). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,788 a 0,806 euro al litro (no logo 0,782). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,784 e 3,392 (no logo 2,806). A riportare questi dati è il Quotidiano energia.