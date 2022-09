Dl Aiuti ter, via libera all'unanimità: prorogato il taglio delle accise della benzina e credito d'imposta per tutte le imprese da ottobre

Fonti di governo hanno annunciato che è in arrivo un nuovo decreto ministeriale che conferma la riduzione delle accise su gasolio e benzina fino a tutto novembre. Tra le novità, contenute invece nel dl Aiuti ter, c'è l'estensione del credito d'imposta per tutte le imprese, anche le più piccole, a partire da ottobre.

Ok Cdm a regole per mappa concessioni, Lega vota contro -

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo con le regole per avviare la mappatura di tutte le concessioni pubbliche. I tre ministri della Lega, viene riferito, hanno votato contro il provvedimento.

Contributo per costi energia terzo settore -

Nel decreto Aiuti ter è previsto un contributo straordinario per gli enti del Terzo Settore pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2022, e a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un eguale contributo straordinario pari al 25%, per quello consumato nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Lo fa sapere il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, con una nota.

Proroga taglio accise carburanti fino a novembre -

La riduzione delle accise per benzina e gasolio sarà prorogata fino a tutto il mese di novembre.

Garanzia dello Stato sui prestiti a imprese in crisi -

Il decreto prevede una garanzia statale sui prestiti alle imprese in crisi di liquidità per il caro bollette, con accordi da sviluppare con le banche per offrire i prestiti al tasso piu' basso, in linea con il Btp.

Mise: ok proposta Giorgetti credito imposta energia -

"Passa la proposta del ministro Giancarlo Giorgetti per concentrare tutte le risorse su ottobre e novembre per un ristoro immediato e più consistente sul caro energia. Introdotte le aliquote del 40% per il credito d'imposta per gli energivori e 30% per chi impiega dai 4,5 kw in su. Raddoppiati quindi i benefici anche per gli impianti di risalita e in generale per tutte le attività produttive e commerciali non classificate come energivore". Così una nota del ministro dello sviluppo economico.

50 milioni per piscine e impianti sportivi -

Arrivano contributi a fondo perduto per 50 milioni di euro nel 2022 a favore di associazioni, società sportive dilettantistiche e federazioni che gestiscono impianti sportivi e piscine. Lo prevede la bozza del Dl Aiuti ter.

Sale multa anti-delocalizzazioni -

Il datore di lavoro che vuole delocalizzare o chiudere la sua attività in assenza di crisi ha 90 giorni (e non più 30) per presentare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche. E il contributo che è tenuto a pagare "in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali" è "innalzato del 500 per 100". E' quanto si legge nella bozza del dl.

Arriva anche riforma istituti tecnici e professionali In linea con obiettivi -

C'è anche la riforma degli istituti tecnici e professionali nel decreto Aiuti ter. Per quanto riguarda gli istituti tecnici, l'obiettivo (contenuto nel Pnrr) è quello di adeguare i percorsi formativi "alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza".