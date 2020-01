Call center, stop alle chiamate indesiderate anche sui cellulari

Per alcuni è una vera e propria "persecuzione": le telefonate dei call center, a qualsiasi ora, anche sui cellulari. Tra qualche mese, questo telemarketing selvaggio potrebbe conoscere la parola fine. Nel prossimo Consiglio dei ministri, infatti, sarà esaminato un provvedimento per ampliare il registro delle opposizioni, finora riservati ai telefoni fissi. con cui si potrà dire di no alle chiamate indesiderate. Interessati 83 milioni di numeri.