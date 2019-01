Privacy, 95mila ricorsi per violazioni dopo l'entrata in vigore delle norme Ue

Da giugno, il mese dopo che sono entrate in vigore le nuove norme Rgpd a tutela dei dati personali, sono 95mila i ricorsi per violazione della privacy in Unione europea. E' la cifra record resa nota dalla commissione in occasione della Giornata per la privacy di sabato. I dati sono forniti dall'insieme dei Garanti dei 28 Stati membri che ricevono e trattano i reclami.