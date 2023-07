Caldo, ministro Calderone: "Cig per gli edili fuori dal conteggio"

Con il caldo anomalo arrivano novità sulla Cig per gli edili.

Lo spiega il ministro del Lavoro, Marina Calderone, che afferma: "Siamo pronti con norme che possano consentire alle aziende edili di accedere alla cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili, senza che queste entrino nel computo delle settimane previste nell'ambito del biennio mobile", restando quindi fuori dal plafond. L'intervento sarà per il 2023 e, sottolinea il ministro, "proporremo di renderlo strutturale in finanziaria". Per la Cisoa, la Cig per gli operai agricoli a tempo indeterminato, invece, "siamo pronti a gestire una norma per l'utilizzo a ore".