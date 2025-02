Btp Più, via al collocamento del nuovo titolo di Stato: tasso minimo al 2,80%

Difficile anticipare la raccolta che il Mef riuscirà a realizzare. Fonti di mercato indicano che un fattore d'incertezza potrebbe essere il rischio-inflazione in uno scenario geopolitico sempre più complesso per i dazi e le tensioni commerciali globali. Tuttavia il nuovo collocamento retail, che fa parte della famiglia del Btp Valore condividendone le cedole crescenti dopo quattro anni ("step up") - che incentivano a mantenerli in portafoglio fino a scadenza -, introduce una "finestra d'uscita" per chi sottoscrive fin dal collocamento.