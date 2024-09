Bonus agricoltura 2024 per giovani e donne: requisiti, importo e come fare domanda

Per chiedere il finanziamento o fondo perduto o il mutuo agevolato a tasso zero bisogna presentare una istanza collegandosi sul sito di Ismea e compilando l'apposito form. Le domande si presentano in due tempi. Infatti, è previsto un periodo di preconvalida, che è stato attivato il 29 luglio e scadrà il 30 settembre 2024 alle ore 12:00, durante il quale possono essere compilate e preconvalidate le domande di ammissione ai contributi. La preconvalida è una condizione indispensabile per poter presentare la richiesta e accedere al bonus agricoltura 2024. In ogni caso, però, non è vincolante, nel senso che chi inizia la procedura non è obbligato a portarla a termine qualora cambiasse idea. Dopo questa fase, è previsto un periodo di convalida delle domande, che va dal 5 settembre al 30 settembre 2024, alle ore 18:00. In questo lasso di tempo si può compilare, preconvalidare e convalidare le richieste di ammissione al bonus agricoltura. La domanda va sottoscritta con la firma elettronica in modalità PadES.