Bollette della luce, fine del mercato tutelato: come proteggersi dalle truffe

Come specificato sul sito dell'Arera, sono considerati vulnerabili per il gas i clienti che si trovino in una di queste situazioni: hanno una età superiore a 75 anni, si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (per esempio, i percettori di bonus), hanno una disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92 o sono titolari di una utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Sono ritenuti clienti vulnerabili nel mercato dell'energia elettrica le persone che appartengono alle categorie appena descritte, e in più: coloro che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni) e tutti quelli che hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa. I clienti domestici vulnerabili forniti nel servizio di maggior tutela continueranno a essere serviti, anche successivamente al 1° luglio 2024, nel servizio di maggior tutela.